Героя-огнеборца наказали за то, что его коллеги использовали слово «пожарный»

В Великобритании произошла весьма неоднозначная история с одним из огнеборцев. Герой-спасатель был понижен в должности за употребление слово «пожарный». В городской службе посчитали этот термин «сексистским».

Как сообщает The Sun, 58-летний помощник начальника пожарной охраны Эйвона получил дисциплинарное письмо, в котором сообщалось о санкции в отношении него. Мужчину обвинили в том, что он не запретил своим сотрудникам произносить слово «пожарный».

Огнеборец, который проработал в департаменте 27 лет и был на хорошем счету за проявленную им храбрость при ликвидации пожаров, признался, что после получения уведомления его «мир рухнул». С работы ему пришлось уволиться.

«Когда я получил дисциплинарное письмо, мне стало физически плохо, я был опустошен. Я превратился в тень самого себя. Я не хотел, чтобы мои 27 лет службы закончились вот так», — поделился пожарный с изданием.

Теперь дело экс-пожарного против его бывшего места работы рассматривается в суде по трудовым спорам. Адвокат мужчины на слушаниях оспорил решение главы дисциплинарного комитета о понижении в должности его подзащитного из-за слова, которое используется «последние 150 лет».

Расследование в отношении огнеборца началось после того, как одна из сотрудниц его пожарной части подала жалобу. По ее словам, на службе она получала оскорбительные комментарии в свой адрес. Якобы коллеги назвали ее пожарным (англ. fireman — прим. ред.). Юрист, представляющая интересы пожарно-спасательной службы Эйвона заявила, что помощник начальника проигнорировал «серьезную жалобу». За что и был наказан.

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