«Семьи нет»: экс-пожарный и звезда YouTube Павел Яманов рассказал о личной жизни

29-летний автор канала Пожарный BRZ Павел Яманов рассказал о личной жизни. Он признался, что до сих пор не женат. Об этом узнал сайт «Страсти».

Павел снялся в фильме «Я с тобой задыхаюсь», роль главной героини в котором исполнила блогер Натали Гурманова. Мы поинтересовались, как к этому отнеслись жена и дети.

«С блогером Натали Гурмановой я не был знаком. Мы встретились только на съемочной площадке. Семьи у меня нет», - раскрыл Павел.

Яманов пять лет работал в пожарной охране, уволился полтора года назад. Сейчас он профессионально занимается съемками, снимает клипы. Павел продолжает поддерживать себя в форме.

«Я регулярно хожу в зал, тренируюсь. Думаю, это помогает мне справляться с какими-то сложными задачами проще и легче, чем остальным», - рассказал собеседник.

Подробнее о службе Павла в пожарной охране и о том, почему он ушел из профессии, читайте в нашем интервью.