Герой мема про «борщик с капусткой, но не красный» Литвинков задержан в Таиланде

Героя популярного мема про «борщик с капусткой, но не красный» Никиту Литвинкова задержали в Таиланде. По данным Telegram-канала Baza, он находится в миграционной тюрьме Паттайи.

Знакомые мужчины рассказали, что он находится в стране дольше положенного срока. Предварительно, он просрочил выезд почти на 150 дней, из-за чего и был задержан полицией. По словам источника, Никита сделал себе местные автомобильные права и считал, что это автоматически продлит его визу. Однако это оказалось не так. Пока эта информация не была подтверждена.

Baza выяснила, что в последний раз на связь россиянин выходил 27 мая. Он звонил родственникам с чужого телефона и просил их выслать ему 70 тысяч рублей на билет. Но после он передумал и сказал им просто купить ему место в самолете до России. Больше он с членами семьи не контактировал, а его близкие не знают, как ему помочь.

Ранее появилась информация, как рэпер Vacio сбежал в США. Оказалось, что он уехал в Америку через Армению. Теперь в его планах отказ от российского паспорта.