Гербаристка задержана в Петербурге: путешественнице с сушеными травами грозит пожизненный срок

Девушка, прилетевшая в Санкт-Петербург из Индии, задержана в аэропорту.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

При досмотре прилетевшей из Непала девушки были обнаружены высушенные листья. Девушка спрятала их в блокнот для того, чтобы сделать гербарий.

Происхождение и название листьев она якобы не знала. При этом экспертиза не заставила долго ждать — листья оказались конопляными. В настоящий момент женщине предъявляют обвинение за контрабанду наркотиков, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ. Наказание за такое преступление доходит вплоть до пожизненного срока.

Напомним, в мае этого года на Российско-белорусской границе под Смоленском были задержаны две фуры, перевозившие 500 кг кокаина, которые следовали в Польшу.

Ранее мы писали, как мужчина, ошибочно обвиненный в незаконном обороте наркотиков, смог отсудить у Минфина РФ 2 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.