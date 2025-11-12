Генпрокуратуру попросили разобраться с «кощунственным» дизайном туалетной бумаги в Твери

Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить работу компании ООО «Тверь Тиссью». Парламентария возмутила продукция предприятия — туалетная бумага со схематическим изображением Покровского собора (храма Василия Блаженного) и Спасской башни Кремля.

Туалетная бумага «Московская» продается, в частности, и на популярных маркетплейсах. Поэтому, подчеркнул депутат, продукция с «кощунственным» дизайном доступна для приобретения за рубежом.

«Я буду просить провести проверку на предмет, во-первых, дискредитации органов власти, а во-вторых, оскорбления чувств верующих», — заявил Матвеев в беседе с RTVI.

По его словам, он получил многочисленные жалобы от православных верующих. Более того, депутат признался, что его религиозные чувства также оскорблены.

«Размещение изображения храма на туалетной бумаге является кощунством и оскорблением чувств верующих», — добавил парламентарий.

Ранее мы писали о том, что в России запретили продавать туалетную бумагу с изображением тысячной купюры.