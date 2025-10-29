В России запретили продавать туалетную бумагу с изображением тысячной купюры

В России запретили продажу туалетной бумаги с изображением купюры номиналом в 1000 рублей. Причиной стало изображение Ярослава Мудрого. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Сообщается, что столичный суд признал запрещенной информацию о продаже туалетной бумаги с копией данной банкноты. Изображение лица русского князя на ней может стать оскорбительным для верующих и противоречит духовно-нравственным ценностям.

«Сын Владимира Великого, Ярослав Мудрый, — один из самых почитаемых монархов в истории Руси, причисленный к лику святых. Использование его лица на туалетной бумаге сочли оскорбляющим религиозные чувства верующих и противоречащим духовно-нравственным ценностям», — говорится в сообщении канала.

