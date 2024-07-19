Генконсульство сообщило о помощи россиянкам, выпившим и подравшимся в аэропорту Антальи

Генеральное консульство России в Анталье сообщило о помощи двоим россиянкам после инцидента в аэропорту. По информации дипломатов, в Турции состоялось судебное заседание – женщинам запретили выезжать из страны на период разбирательства.

Подробности приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

По его информации, первый суд прошел 7 июня. Действия россиянок расценили как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу.

Дипломаты установили контакт с путешественницами. Им предоставили бесплатную юридическую консультацию.

«Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в местные компетентные органы», - сказано в сообщении.

Сотрудники Генконсульства находятся на связи с туристками и их родственниками, следят за соблюдением прав.

Россиян также призвали «максимально ответственно планировать и осуществлять свои зарубежные поездки», а также оценивать риски и учитывать необходимость соблюдения законов страны пребывания.

Ранее одна из туристок – 48-летняя москвичка – заявила, что перед полетом выпила с 38-летней подругой. В Анталье ее отказались пускать в страну – полицейские отвели в участок. По словам туристки, подруга хотела снять происходящее на телефон, но сотрудник напал на нее, у женщины вырвали ногти. На следующий день состоялся суд, женщин оставили под подпиской о невыезде. Они сняли в Анталье квартиру, денег на еду практически нет.