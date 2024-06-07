Генерал-майор Попов дал изобличающие показания на других участников хищения

Во 2-м Западном окружном военном суде 7 июня рассмотрели жалобу на отказ о переводе генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Следователь во время слушания заявил, что он дал изобличающие показания на других участников дела о хищении. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, следствие считает, что показания, данные экс-командующим 58-й армией позволяют изменить меру пресечения. Однако прокуратура продолжает настаивать, что Попова не следует отпускать из СИЗО.

Как передает «Интерфакс», по версии следствия, генерал-майор совершал преступление вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Летом 2023 года он погиб в зоне СВО, и ему посмертно присвоили звание Героя России.

Напомним, что Иван Попов подозревается в хищении 700 тонн металлоконструкций для инженерных оборонительных сооружений. Их ценность оценивается в 130 миллионов рублей. 24 мая его защита уже попыталась изменить меру пресечения, но тогда его оставили в СИЗО.

Ранее Ивана Попова предложили отправить в зону СВО.