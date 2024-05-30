«Толковых генералов не так много»: арестованного командующего Попова предложили отправить в зону СВО

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов находится под стражей. Его подозревают в особо крупном хищении. Участники СВО, зная участь военного, попросили вернуть его на фронт, так как «толковых генералов не так много».

Daily Storm привела слова российских бойцов, которые сейчас находится в зоне боевых действий. Так, участники специальной военной операции заявили, что не могут утверждать непричастность Попова к преступлениям. Тем не менее им хотелось бы видеть на линии соприкосновения «толкового генерала».

«Но скажу так: если он виновен, осудите его и верните на фронт. Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — заявили бойцы.

А некоторые участники СВО считают, что командующий может быть отправлен на фронт в качестве наказания за преступление, передают журналисты.

Ранее сообщалось, как Попов отреагировал на решение оставить его в СИЗО словами. Генерал заявил, что в его жизни «бывало и хуже».