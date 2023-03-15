Газовый баллончик и кулаки: в Екатеринбурге родители школьников подрались из-за парковки

В Екатеринбурге родители школьников устроили потасовку из-за парковочного места. Инцидент произошел днем 14 марта у одного из образовательных учреждений.

По данным СМИ, женщина на белом автомобиле припарковалась так, что заблокировала выезд нескольким машинам. Один из водителей на Mitsubishi был недоволен и обратился к автоледи, которая вытащила газовый баллончик, прыснула им в лицо и несколько раз ударила водителя.

Очевидец прислал видео инцидента в редакцию издания E1.RU и рассказал о случившемся.

«Пожилой мужчина из Mitsubishi ударил женщину в машине. Приехал ее муж и начал заступаться, старого мужика затолкали во внедорожник», – сообщил он.

На кадрах запечатлены трое участников конфликта: пожилой мужчина, женщина и ее муж. Они кричат друг на друга, а потом муж автоледи силой усаживает другого на заднее сиденье его же автомобиля. Владелец Mitsubishi в разговоре с журналистами рассказал свою версию случившегося.

По словам мужчины, он спокойно попросил женщину отъехать, ведь она припарковалась так, что заблокировала несколько машин. Автоледи стала скандалить, достала баллончик и облила собеседника газом.

«Я баллончик забрал, а женщина мужа вызвала. Мы подрались, он затолкал меня в мою же машину. В итоге покричали и разъехались, в полицию обращаться не стали», – объяснил пожилой мужчина.

Ранее мы писали о том, как в Волгограде трехлетний ребенок заживо сгорел на парковке. Во дворе одного из ЖК загорелись сразу четыре легковых автомобиля. В одном из них находился 52-летний мужчина с трехлетним ребенком. Малыш погиб.