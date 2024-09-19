Газовал под окнами: мужчина зарезал водителя на глазах его жены и ребенка

В Подмосковье местный житель зарезал водителя, который газовал под его окнами. Все случилось прямо на глазах жены и ребенка стритрейсера. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло летом прошлого года в деревне Внуково Дмитровского городского округа. Измученный шумом 45-летний мужчина хотел проучить водителя, который устроил с друзьями гонки под его окнами.

Он взял камень и направился к автогонщикам, которые вышли из машин и стали угрожать мужчине. Тогда он вернулся к себе, взял нож, бейсбольную биту и позвал соседа. Во время драки с шумными водителями житель ударил одного из них ножом в бедро во время защиты и ушел. Друзья отвезли пострадавшего в больницу, но врачи ничего не успели сделать – тот скончался от кровопотери.

Отмечается, что потасовка со смертельным исходом случилась на глазах жены и ребенка водителя, которые находились тогда на заднем сиденье.

Ударивший ножом житель решил скрыться в лесу, но через несколько дней был в полиции. Он заявил, что ничего не знал о смерти стритрейсера и даже о том, что ударил кого-то ножом. По итогам суда, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Был вынесен приговор – шесть лет лишения свободы. Но срок был сокращен на два месяца, так как мужчина добровольно возместил ущерб семье погибшего.

Ранее мы писали о том, что родные заступились за подростка, обвиненного в нападении на девочку с Урала.