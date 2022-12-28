Газонокосилка-убийца: мужчина из Австралии умер при загадочных обстоятельствах

В Австралии в штате Виктория 51-летний мужчина погиб под собственной газонокосилкой-райдером. Об этом сообщается на сайте 7news.com.

Житель ехал на косилке по улице, но не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия водитель оказался зажат между ней и насыпью.

Случайный прохожий обнаружил пострадавшего и вызвал медицинскую помощь. На тот момент мужчина был без сознания. Но бригаде скорой помощи не удалось спасти человека. Он умер на месте происшествия.

За расследование этого дела взялась местная полиция. Правоохранители запрашивают информацию у очевидцев, чтобы точно узнать, что же произошло.

Ранее мы писали о том, что в Ленобласти школьника госпитализировали с ожогами из-за внезапно вспыхнувшего дивана. В квартире начала искрить проводка, а потом вспыхнул диван, на котором сидел школьник. Ребенок получил ожоги верхних дыхательных путей и отравился угарным газом. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что мальчик живет с матерью, семья не состоит на учете в ПДН. Следователи выясняют подробности случившегося.