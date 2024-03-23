«Гамлет» и «Злюка»: во время теракта в Крокус Сити Холле погибли двое волонтеров «Лизы Алерт»

Олег Павловский и Татьяна Абдулова, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», стали жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об их смерти сообщили коллеги.

Информация о гибели Павловского, носившего позывной «Гамлет», и Абдуловой, по прозвищу «Злюка», появилась в социальных сетях. Коллеги волонтеров рассказали, как они когда-то повстречались в Ульяновске, а затем перебрались в Москву. У Олега и Татьяны остались дети.

«Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, товарищем, на которого всегда можно было положиться. Татьяна – замечательная мама, поисковик и в прошлом инструктор Школы «ЛизаАлерт». Их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда», — написали представители «Лизы Алерт».

Ранее сообщалось, что блогер Ида Галич посетила стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла». Знаменитость не смогла сдержать слез, когда увидели лежащие у сгоревшего концертного зала цветы и детские игрушки.