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Опубликовано 23 марта 2024, 19:29
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«Хочется почувствовать единство»: блогер Ида Галич посетила стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла»

Блогер Ида Галич не смогла сдержать слез при посещении мемориала у «Крокуса» .
«Хочется почувствовать единство»: блогер Ида Галич посетила стихийный мемориал у «Крокус Сити Холла»

© Starface.ru

Звезды шоу-бизнеса и блогеры выражают скорбь по случаю теракта в здании «Крокус Сити Холла». Кто-то публикует посты с соболезнованиями в социальных сетях. Также есть те, кто посещают стихийные мемориалы в память о жертвах трагедии. У одного из таких мемориалов побывала знаменитая блогерша и телеведущая Ида Галич.

Знаменитость направилась к месту скорби, расположенному рядом с «Крокусом». Она записала небольшое видео, в котором поделилась впечатлениями от посещения главного мемориала. При этом на глазах у Галич выступали слезы.

«Конечно, картина, ребята… игрушки маленькие, цветы… люди семьями приходят, чтобы возложить цветы. Очень много тех, кто скорбит. И я понимаю, почему все сюда тянутся, потому что хочется почувствовать единство, что ты не один», — сказала блогер.

Ранее стало известно, что произошло с пропавшим при теракте в «Крокусе» участником группы «Пикник». Он заявил, что смог покинуть опасное место через подвал.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
крокус сити холл
теракт
Ида Галич