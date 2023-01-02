Футболистов высшего уровня задержали в неадекватном состоянии на вечеринке с женщинами

В Иране задержали несколько профессиональных футболистов, которые принимали участие в вечеринке с женщинами и находились в неадекватном состоянии. Их имена неизвестны.

Игроки были задержаны в ходе рейда в канун Нового года. На вечеринке в частном доме они употребляли алкоголь в нарушение исламского запрета. Кроме того, на мероприятии находились женщины, хотя внебрачные связи также запрещены в стране.

Не уточняется, были ли среди задержанных спортсменов те, кто принимал участие в чемпионате мира в Катаре.

29 декабря сообщалось о смерти короля футбола Эдсона Арантиса ду Насименту, известного как Пеле. Согласно медицинскому бюллетеню из клиники, где он скончался, смерть наступила в результате прогрессирования онкологии.