11:05, 30 декабря 2022
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В СМИ попал медицинский документ о причине смерти футболиста Пеле
Фото: Freepik.com
В распоряжении СМИ оказался медицинский бюллетень из клиники, где последние дни находился и умер бразильский футболист Пеле. В нем названа причина кончины 82-летнего спортсмена.
В тексте говорится, что смерть Альберта Эйнштейна наступила «из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания».
Напомним, Пеле скончался 29 декабря. Футболист страдал раком толстой кишки.
Легенда футбола перенес несколько химиотерапий, врачи давали благоприятный прогноз. Однако в 2022 году в легких и кишечнике нашли метастазы.
Место захоронения уже известно - футболист выбрал его несколько лет назад. Пеле похоронят в Сантосе на вертикальном кладбище.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги:
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