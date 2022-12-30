В СМИ попал медицинский документ о причине смерти футболиста Пеле

В распоряжении СМИ оказался медицинский бюллетень из клиники, где последние дни находился и умер бразильский футболист Пеле. В нем названа причина кончины 82-летнего спортсмена.

В тексте говорится, что смерть Альберта Эйнштейна наступила «из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания».

Напомним, Пеле скончался 29 декабря. Футболист страдал раком толстой кишки.

Легенда футбола перенес несколько химиотерапий, врачи давали благоприятный прогноз. Однако в 2022 году в легких и кишечнике нашли метастазы.

Место захоронения уже известно - футболист выбрал его несколько лет назад. Пеле похоронят в Сантосе на вертикальном кладбище.