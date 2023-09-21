«Ее мужчина пытается бороться с этим»: почему Захарова устроила пьяный скандал на похоронах

Поведение актрисы Юлии Захаровой на похоронах ее коллеги Вячеслава Гришечкина до сих пор обсуждают в Сети. Поклонники обеспокоены ее состоянием, а специалисты говорят о второй стадии алкоголизма. Сама же звезда «Счастливы вместе», как выяснилось, сильно переживает после случившегося. Но ее знакомые признают – у Юлии действительно есть проблемы.

По словам близких артистки, контролировать ее пьянство пытается ее любимый человек, однако это не всегда у него получается. Так произошло и несколько дней назад на прощании с Гришечкиным. Захарова, которая была близка с ныне покойным, не смогла сама справиться с потерей, поэтому залила горе крепкими напитками.

При этом злоупотреблять алкоголем Юлия любит особенно на гастролях. Проблема в том, что она даже не закусывает и быстро пьянеет.

«Потому и похудела сильно. Ее мужчина пытается бороться с этим, как может, но не всегда получается. Вы сами видели ее состояние. Вообще, для их пары это больная тема», - признались знакомые актрисы в беседе с kp.ru.

Сейчас Юлия осознает, что наговорила много лишнего в пьяном состоянии на похоронах, поэтому сильно переживает.

Ранее коллега Захаровой по сериалу «Счастливы вместе» Павел Савинков ответил, почему у Юлии Захаровой появились проблемы с алкоголем.