Футболист сломал челюсть сопернику в двух местах во время матча в Кузбассе

Футболист сломал челюсть сопернику во время матча в Кузбассе. Вместо спортивной борьбы матч между «Распадской» из Междуреченска и барнаульским «Темпом» завершился настоящим скандалом. Подробности сообщает пресс-служба ФСК «Распадская».

Футболист хозяев Артем Лукьянов на 70-й минуте игры нанес сопернику удар, который повлек за собой тяжелейшие последствия. Он ударил игрока «Темпа» Владимира Завьялова, нарушив правила.

Медицинское обследование выявило у пострадавшего перелом нижней челюсти в двух местах со смещением. Такой диагноз требует длительного лечения и реабилитации.

Судья матча удалил Лукьянова с поля, показав ему прямую красную карточку. Его команда в итоге проиграла встречу. ФК «Распадская» официально расторг контракт с футболистом.

