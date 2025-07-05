Футболист Федор Смолов избил посетителей кафе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, драка Федора Смолова с посетителями «Кофемании» случилась в ночь на 28 мая — когда спортсмен отмечал некое событие со своими друзьями.

За соседним столиком мужчины, якобы, слишком громко обсуждали Смолова, тогда тот подошел к ним и ударил сначала одного посетителя, а затем его друга. Интересно, что потасовка произошла в том же самом кафе, где в октябре 2018 года подрались футболисты Кокорин и Мамаев.

Также известно, что после случившегося, футболиста шантажировали тем, что выложат видео драки в Сеть — с него сначала требовали миллион рублей, а затем уже три. В итоге Смолов отказался платить, а кадры с избиением попали в интернет.

Ранее мы писали о том, что Жена хоккеиста Кирилла Марченко высмеяла футболиста Федора Смолова.