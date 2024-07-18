Фудблогерша plus-size съела 10 кг еды и умерла в прямом эфире

В Китае фудблогерша plus-size внезапно умерла в прямом эфире, где показывала, как она объедается. Об этом сообщает China Times.

По данным источника, девушка по имени Пан Сяотин прославилась благодаря своим экстремальным застольям. 24-летняя китаянка снимала себя в прямом эфире на протяжении более чем 10 часов каждый день. Она регулярно съедала свыше 10 кг еды за одну «трапезу».

14 июля китайские СМИ сообщили, что сетевая знаменитость внезапно умерла во время трансляции. Согласно результатам вскрытия, ее живот был заметно деформирован, а желудок переполнен непереваренной пищей. Впервые о мукбанге – видео- или веб-трансляции, в которой ведущий съедает большое количество еды для развлечения зрителей – девушка узнала от приятеля и захотела попробовать.

Постепенно ее е порции становились больше, а популярность в Интернете лишь росла. Фудблогерша проводила все больше времени онлайн после того, как ее зрители стали засыпать подарками.

В настоящий момент неизвестно, ведется ли расследование смерти девушки.

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