ФСБ задержали мужчину, готовившего покушение на телеведущего Владимира Соловьева

Известный телеведущий Владимир Соловьев рассказал о задержании сотрудниками ФСБ россиянина, который готовил на него покушение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Журналист объяснил, что задержанным оказался житель Димитровграда 1989 года рождения.

«По данным следствия, с апреля 2024 по июнь 2025 года он сотрудничал с украинскими спецслужбами и планировал покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Для этого он несколько раз ездил в Москву, чтобы выяснить, как тот передвигается по городу», — говорится в публикации.

Следствию также стало известно, что, вернувшись в Ульяновск, подозреваемый собирал данные о предприятиях, связанных с оборонной промышленностью. По версии ФСБ, данные действия были направлены на помощь террористической организации.

Сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет заключения. Сейчас он находится под стражей, расследование продолжается.

