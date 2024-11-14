Владимир Соловьев отказался увольнять одного из своих ведущих после шутки о цесаревиче Алексее

Журналист Владимир Соловьев отказался увольнять одного из ведущих программы «Соловьев Live» - блогера Стаса Васильева, пошутившего о смерти цесаревича Алексея. Тот заявил в эфире, что большевики вылечили цесаревича от болезни свинцом.

Комментарий Соловьева приводит Telegram-канал SVTV NEWS.

По мнению ведущего, Васильев талантливый, он читал подготовленный текст. Вместе с тем Соловьев обратился к нему со словами: «Стас, ну разве так можно?»

Ведущий считает, что должен быть «врожденный такт».

«Я не собираюсь никого увольнять. Это не соответствует моим представлениям», - произнес Соловьев и добавил, что на канале работают многие люди, которые не близки ему эстетически.

Он пожелал, чтобы Стас «опомнился». «Я не начальник на канале», - сообщил Соловьев и добавил, что не подписывает приказы на увольнение.

Шутка Васильева вызвала осуждение со стороны директора канала «Спас» Бориса Корчевникова. Блогер извинился и пообещал больше не шутить про историю.

Ранее сообщалось, что Соловьев выгнал из студии декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, который обвинил ведущего во лжи.