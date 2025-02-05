ФСБ задержала в Крыму пятерых террористов-мусульман

Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма пятерых граждан России, которые являются членами международной террористической организации. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (признана в РФ террористической и запрещена), — приводит канал слова представителя ФСБ.

По данным службы, россияне распространяли террористическую идеологию и вербовали сторонников из числа крымских мусульман. В их отношении возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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*признана в РФ террористической и запрещена