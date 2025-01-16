«Октоберфест» и Каннский кинофестиваль: взявшие на себя теракт в «Крокусе» боевики озвучили новые цели

Боевики из ИГ* (Исламское государство признанно террористической организацией на территории РФ и запрещено) «Вилаят Хорасан» опубликовали список целей для атак, передает Telegram-канал Readovka со ссылкой на зарубежные СМИ. Весной прошлого года они взяли на себя ответственность за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Так, террористы планируют устроить жестокую расправу с посетителями «Октоберфеста», Каннского кинофестиваля, оперного бала в Вене и Венецианского карнавала. Список целей они изобразили на плакате.

В Германии местные правоохранители всерьез озаботились опубликованным заявлением. После недавнего теракта в Магдебурге и в связи с обострением арабско-израильского конфликта полиция объявила повышенную готовность.

Ранее сообщалось, что в России продолжают задерживать тех, кто помогал террористам в «Крокусе». Сообщников боевиков обнаружили в Ингушетии.

*Исламское государство признанно террористической организацией на территории РФ и запрещено