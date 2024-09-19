Французские власти отказались от сотрудничества: Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией

Российская сторона до сих пор не может получить материалы по делу основателя Telegram Павла Дурова. Французские власти объясняют это тем, что миллиардер не проявляет интерес к взаимодействию с представителями РФ.

Дуров по-прежнему находится во Франции, где ему предъявлены обвинения по нескольким статьям. Россия, чье гражданство имеет бизнесмен, предлагала ему поддержку, но тот отказался. Павел не настроен на взаимодействие, завил посол Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24».

В связи с этим за рубежом к теме Дурова подходят как к взаимоотношениям французского государства с его гражданином. Материалы дела российской стороне переданы не будут.

Ранее в Париже рассказали, соблюдает ли миллиардер требования по судебному контролю. Павел исправно выполняет условия и дважды в неделю ходить отмечаться в полицию.