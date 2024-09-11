В прокуратуре Парижа рассказали, соблюдает ли Дуров требования по судебному контролю

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выполняет все действующие в его отношении меры судебного контроля. Об этом в эфире радиостанции RTL сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.

«Он в полной мере сотрудничает с нами», - заявила Бекко, отвечая на вопрос журналиста, соблюдает ли российский программист, в частности, предписание отмечаться в отделении полиции дважды в неделю.

Прокурор отметила, что решение начать расследование непосредственно в отношении Дурова было связано с отсутствием реакции Telegram на запросы французских следователей, а также с желанием продемонстрировать, что «в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность». Она добавила, что для этого во Франции и был создан закон, который позволяет привлекать к ответственности за администрирование интернет-платформы для незаконных операций.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в столице Франции. Его подозревают в совершении ряда серьезных преступлений в мессенджере. Суд запретил ему покидать страну, это продлится шесть месяцев. Сам Дуров тоже вышел на связь после случившегося и опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения в анархичности Telegram и отметил, что ежедневно из мессенджера удаляются миллионы вредоносных постов.

Ранее адвокат Дэвид Либескинд рассказал, как Дуров может покинуть Францию, где он находится под судебным контролем.