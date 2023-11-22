Француз умер после распыления китайского средства от клопов, запрещенного в ЕС

Во Франции 86-летний мужчина умер после распыления китайского средства от клопов. Известно, что оно обладает высокой токсичностью и запрещено на территории Евросоюза.

Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Parisien.

29 октября мужчина пришел к отцу и брату в городе Лион – родственники были без сознания и тяжело дышали. Он вызвал скорую, врачи увезли пациентов в отделение неврологии.

В итоге у 86-летнего француза в медучреждении произошло кровоизлияние в мозг. Потом в его квартире нашли китайское средство от клопов. Мужчины купили его по совету уборщицы, начато расследование.

Власти страны призвали не использовать средство с 8 ноября.

Ранее сообщалось, что в Египте пара туристов скончалась после обработки номера средством от клопов. На насекомых жаловался мужчина из соседнего номера. Сотрудники отеля обработали помещение, но внезапно британским туристам стало плохо. Мужчина умер в номере, а жена – спустя несколько часов в больнице. Инцидент имел место в 2018 году, но расследование до сих пор не завершено.