Фотомодель из Замбии найден мертвым в съемной квартире в Москве

Фотомодель из Замбии нашли мертвым в съемной квартире в Москве. Тело 27-летнего Силавве Нокса пролежало в душевой кабине несколько дней. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, молодой человек с конца апреля не появлялся в соцсетях и на работе. Коллега Силавве обратилась в полицию и сообщила о беспокойстве. Тогда сотрудники вместе с хозяйкой квартиры попытались попасть внутрь, но дверь была заперта.

Когда жилище вскрыли, то обнаружили труп модели в душевой кабине. Он был в одежде. Выясняются подробности случившегося.

Отмечается, что парень участвовал в фотосессиях и преподавал английский язык. У него был сахарный диабет, поэтому он часто обращался в клинику.

Ранее мы писали о том, что тела трех пенсионеров нашли на кухне дома в Подмосковье. По предварительным данным, жители могли умереть из-за камина, с помощью которого хотели согреться во время отключения света. Но есть и другая версия.