Фотограф из Первоуральска выгнал девочку со съемок на школьный альбом и довел до слез

В Первоуральске (Свердловская область) фотограф выгнал девочку со съемок на школьный альбом, так как она не сдала деньги. Об этом сообщается на сайте Ura.ru.

Подчеркивается, что эта девочка учится в одном классе со своей двоюродной сестрой и решила, что альбома хватит одного на двоих.

Мама девочки рассказала E1.RU, что в один момент детей вывели на улицу и начали расставлять для общей фотографии.

«Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем», — вспоминает женщина.

Чуть позже школьница попыталась сфотографироваться со своими друзьями, которые уговорили ее быть вместе на снимке.

«Фотограф ответила дочке: «Я тебе что, непонятно объяснила? Ты деньги не платила», — добавила мама школьницы.

В результате девочку довели до слез. Мать решила заступиться за своего ребенка и пошла в школу выяснять отношения, но скандал закончился вызовом полиции. Подчеркивается, что с мамы школьницы взяли заявление, оштрафовали ее на 500 рублей за мелкое хулиганство и мат в общественном месте.

На данный момент по факту инцидента полицейские проводят проверку.

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