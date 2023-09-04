Актриса Юлия Рутберг прокомментировала причастность домработницы к ограблению

Актриса Юлия Рутберг вышла на связь после новости о задержании подозреваемого в ограблении ее квартиры. Она подтвердила, что мужчину действительно взяли под стражу, а вот соглашаться с тем, что его сообщницей могла быть ее домработница, не стала.

Как сообщила артистка, она все еще не вернулась домой, поэтому все подробности ей неизвестны. Но при этом она считает бредом то, что ее помощница по хозяйству могла как-то содействовать преступнику.

«Да ну, это бред какой-то. Я еще раз говорю, что я ничего не знаю. Сейчас все что угодно могут говорить, поэтому, когда я приеду, я в это дело вникну, вмешаюсь. Сейчас ничего не могу сказать», - цитирует слова Рутберг телеканал «360».

Напомним, что об ограблении квартиры стало известно после возвращения родственников актрисы с дачи. Сама же она в это время находилась на гастролях. На данный момент подозревается гражданин Узбекистана. Предположительно именно он вынес 1,9 миллиона рублей и €7 тысяч.

Ранее стало известно об ограблении актрисы Анны Снаткиной. Курьер украл у нее украшения на сумму 75 тысяч рублей.