Фитнес-тренера доставили в больницу с разрывом промежности после занятия с подростком

В Подмосковье фитнес-тренер получила интимную травму во время работы с клиенткой. Женщина случайно села на крюк для штанги. Об этом сообщает mk.ru.

38-летняя наставница проводила занятие с 16-летней девушкой. Она показывала ей упражнения, а в конце в очередной раз решила проверить, как клиентка их выполняет. Женщина хотела посмотреть на положение ее стопы и присела на корточки.

Рядом находился металлический загиб держателя штанги, который она не заметила. Фитнес-тренер случайно села на него и разорвала промежность. Одежда не помогла уберечься от серьезной травмы. У женщины началось сильное кровотечение. Она попала в больницу, где врачи наложили ей несколько швов.

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