40-летняя избитая россиянка несколько часов мучительно умирала без помощи в больнице

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края скончалась женщина с тяжелыми побоями, так и не получив помощь медиков. Ее привезли в больницу №7 вечером 11 ноября. Несколько часов пациентка пролежала в учреждении, мучительно умирая, и присматривал за ней лишь охранник приемного отделения.

Очевидцы отметили, что видели, как у нее развились судороги, но даже это не вынудило врачей оказать ей помощь. Охранник же, оставшийся с пациенткой, по словам свидетелей, очень грубо обращался с ней.

В правоохранительных органах сообщили, что пациентка была доставлена в медицинское учреждение в неконтактном состоянии. В пресс-службе хабаровского министерства здравоохранения же сказали, что женщине предоставили помощь – ей провели обследование, а также ее осмотрел нейрохирург.

После слов очевидцев про грубые действия охранника будет проводиться служебное расследование, в ходе которого установят, как обращались к прибывшей пациентке в приемном отделении учреждения.

В Минздраве также установили, что у 40-летней женщины был цирроз печени. Однако о точной причине смерти станет известно только после вскрытия.

Ранее мы сообщали о происшествии в родильном доме города Владимира. Матери принесли новорожденного ребенка со сломанным плечом. Сотрудники медицинского учреждения отказались сознаваться с причине травмы младенца.