«Финист, мы тебя прибьем!» актер Вячеслав Воскресенский рассказал о совершенном на него нападении

Советский актер Вячеслав Воскресенский, на которого накануне было совершенно нападение, рассказал о произошедшем. В разговоре с Telegram-каналом 112 он поделился, что преступники знали о наличии у него дома денег, накопленных на ремонт.

По словам звезды фильма «Финист — Ясный сокол», в дверь к нему постучали двое парней, один из которых скрывал лицо. Они попросили молоток и им же ударили мужчину по лицу.

Бандитам оказалось недостаточно найденных в доме денег, и актер перевел им еще 10 000 рублей. Однако они попросили еще. Когда Воскресенский сказал, что ему больше нечего им отдать, в ход пошли угрозы.

«Давай, Финист, мы тебя прибьем! Твое лицо не узнают даже в гробу!», — поделился артист.

Один из злоумышленников уже отправлен под стражу 28 октября. Сегодня, 29 октября, нашли и задержали второго. Оба будут находиться в СИЗО до 13 декабря.

