Финансировал ОПГ: в Киргизии объявлен в розыск российский бизнесмен

В Киргизии объявлен в розыск российский предприниматель, владелец компании «Капитал Груп» (Capital Group) Павел Тё. Бизнесмена подозревают в финансировании организованной преступной группировки Камчы Кольбаева. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики, пишет mk.ru.

По данным ведомства, были установлены факты финансирования деятельности ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева), входившего в международную преступную группировку «Братский круг», со стороны российского бизнесмена Павла Тё.

Как пишет киргизское издание Tazabek, Павел Тё подозревается в том, что «в целях получения поддержки и покровительства» на территории Кыргызстана связался с так называемым «вором в законе» Камчы Асанбеком, а также с находящимся в розыске на территории Киргизии членом ОПГ Азим Роем (известный в криминальных кругах как Руслан Чалдоварский, неоднократно судимый за тяжкие преступления).

Кроме того, как утверждается, Павел Тё оказывал финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости Камчы Асанбека на территории Кыргызстана.

Сообщается, что Октябрьский суд Бишкека заочно арестовал Павла Тё. В настоящее время российский бизнесмен объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности. Проводится подготовка к объявлению предпринимателя в международный розыск, в том числе на территории стран СНГ. Об этом пишет «Интерфакс».

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