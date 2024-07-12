«Фильтры одноразовые, а их мыли и ставили»: авиаэксперт назвал главные проблемы SSJ-100, который упал в Подмосковье

Главная проблема самолетов модели SSJ-100 – российско-французский двигатель. Об этом заявил гендиректор сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков, который прокомментировал сообщения о крушении «Суперджета» в Подмосковье.

Авиаэксперт отметил, что этот самолет «оказался очень чувствителен к санкциям». Модель собирали в России, но на 80% из иностранных компонентов, отметил Патраков.

Он указал, что проблемы с SSJ-100 возникали и до санкций.

«Например, у него топливные фильтры — одноразовые. А их мыли и ставили на место. После этого система отказывала», - поделился эксперт.

По его информации, до санкций произвели порядка 200 бортов. В 2023 году «на крыле» находились чуть больше сотни, сейчас меньше.

«Из строя выходит двигатель — российско-французский… Возникают проблемы с форсунками. Ремонтировать эти двигатели мы так и не научились», - сказал он сайту Kp.ru.

Коллега погибшего пилота Максима Лукманова рассказал, что упавший самолет был после ремонта.

«Вопрос, как он еще прошел этот ремонт», - поделился собеседник.

Также он рассказал, что погибший пилот «летал без нареканий», о его работе отзывались положительно.

Ранее жена погибшего командира Евгения Булавко привела подробности последнего разговора.