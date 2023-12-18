Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

Известный новогодний фильм «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли пропал из российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, исчезновение киноленты связано с истечением лицензии на показ фильма. Уточняется, что картина пропала с платформ «Иви», Wink и «Кинопоиск».

Примечательно, что право на доступ к комедии истекло еще в феврале текущего года из-за ухода студии Disney из России. Тем не менее пропажу фильма пользователи обнаружили не сразу, поскольку интерес к нему, как правило, возрастает в канун Нового года.

Известно, что из онлайн-кинотеатров также пропали серия фильмов про Гарри Поттера, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и «Крепкий орешек».

Ранее журналистка Анна Монгайт*(признана иноагентом на территории РФ) заявила, что финал нашумевшего сериала «Слово пацана» все-таки был переснят.

*признана иноагентом на территории РФ