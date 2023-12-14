Финал сериала «Слово пацана» пересняли: что ждет зрителей в 8 серии

Журналистка Анна Монгайт*(Признана иноагентом на территории РФ) сообщила, что финал нашумевшего сериала «Слово пацана» все-таки был переснят. Об этом ей рассказал автор книги, по которой и был создан проект, Роберт Гараев.

О том, что режиссер Жора Крыжовников решил «переиграть» концовку, ходили слухи давно, но их опровергали. Было известно, что съемочная группа вновь разворачивала работу в Ярославле, но создатели сериала заверяли поклонников, что это плановые дополнительные съемки некоторых эпизодов.

Недавно же в Сеть слили черновые варианты 7 и 8 серий «Слова пацана», а сегодня, 14 декабря, в онлайн-кинотеатрах появилась официальная версия предпоследнего эпизода, которая немного отличалась от того, что увидели зрители до окончательного монтажа. Как отметила Монгайт* то же будет и с финалом – через неделю опубликуют вовсе не те 50 минут, которые были слиты.

«Режиссер Жора Крыжовников решил переделать финал сериала, когда уже почти домонтировал его. И, действительно, переснял несколько сцен», - цитирует слова Анны* StarHit.

Впрочем, что именно решил изменить Крыжовников, пока неизвестно. Отметим, что в 7 серии была заменена только одна сцена.

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