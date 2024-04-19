Его семья торговала обувью на Wildberries: у 21-летнего подозреваемого в убийстве мотоциклиста нашли дома 72 млн

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире семьи 21-летнего гражданина Азербайджана, подозреваемого в убийстве жителя Москвы. В ходе оперативных действий было обнаружено суммарно 72 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Следователи установили, что семья молодого человека хранила дома 44 млн рублей и 300 тысяч долларов. Теперь им предстоит разобраться в происхождении этих денег.

По данным СМИ, родственники подозреваемого в убийстве мотоциклиста торговали обувью на Wildberries. Кроме того, недавно они взяли в ипотеку квартиру на Краснодарской улице. Возле этого дома и был зарезан житель Москвы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления молодой человек находится в бегах.

Ранее в Москве нашли черный BMW, на котором скрылся убийца байкера. Автомобиль был брошен им.