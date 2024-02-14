Фигуристка из Вологодской области Анна Швецова разбила лицо во время проката. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фигуристка Анна Швецова не смогла закончить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова. Девушка выполняла тройной флип, однако в какой-то момент не удержалась и упала, ударившись головой об лед.

Музыку прервали, а на спортивную площадку вызвали бригаду скорой помощи. Спортсменка смогла самостоятельно покинуть лед.

На кадрах заметно, как Швецова держится за голову, ее лицо в крови. О состоянии фигуристки пока ничего неизвестно.

Анна Швецова — 15-летняя фигуристка из Вологодской области. На первенстве Вологодской области в 2023 году спортсменка заняла первое место. Швецова является кандидатом в мастера спорта.

Ранее мы писали о том, что олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребенка.