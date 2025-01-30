Фигурист Маравилла благодаря собаке избежал смерти в авиакатастрофе в Вашингтоне

Фигурист рассказал, что избежал смерти в авиакатастрофе в Вашингтоне благодаря собаке. Американский спортсмен Джон Маравилла не сел на борт самолета после того, как его питомца не пустили туда из-за большого размера. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, фигурист взял с собой собаку, но во время регистрации выяснилось, что она слишком большая. В итоге мужчина поехал на машине.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», – поделился спортсмен.

Джон добавил, что в потерпевшем крушение самолете находились минимум 14 фигуристов. Там же были члены их семей и тренеры. Все они летели после чемпионата по фигурному катанию, который проходил в штате Канзас.

Напомним, что самолет авиакомпании American Airlines 30 января столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак. СМИ пишут, что на борту находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа.

Ранее мы писали о том, что тренер Татьяна Тарасова связывается с фигуристами, которые могли быть на борту самолета, потерпевшего крушение.