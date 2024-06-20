Фигурант дела о коррупции в Минобороны Бородин в суде подмигнул жене

Фигурант уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова о получении взятки Сергей Бородин на заседании по продлению меры пресечения подмигнул жене. Видеозапись этого момента опубликовал Telegram-канал Mash.

Ранее в четверг, 20 июня, Басманный районный суд столицы продлил арест Тимуру Иванову и Сергею Бородину на три месяца - до 23 сентября. Оба фигуранта дела обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Выступая сегодня в суде, Иванов заявил, что является безработным. По его словам, ранее он являлся заместителем министра обороны, но в настоящее время уже не трудоустроен.

По версии следствия, Иванов, курировавший вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны, и его друг Бородин, бизнесмен, директор компании «Волжский берег», вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Сумма взятки оценивается в более чем 1 млрд рублей. По статье о взяточничестве Иванову грозит до 15 лет колонии.