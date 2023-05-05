Фекалии у гаража, тухлая рыба в вентиляции: петербуржец начал «пахучую» войну с соседом

В Санкт-Петербурге уставший бороться с неприятным соседом по гаражу мужчина обратился в полицию с просьбой призвать его к ответственности. Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал историю продолжительного конфликта. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, «война» началась уже давно. Однако, что именно произошло между двумя россиянами, неизвестно. Заявитель утверждает, что его сосед на протяжении долгого времени испражнялся под дверью его гаража, оставлял там фекалии, засовывал в вентиляцию тухлую рыбу, а также периодически выкидывал на его территории другой пахучий мусор. Как-то раз он даже вылил там пакет кефира, что и довело владельца помещения до точки кипения.

10 марта мужчина встретился с противником и попросил его прекратить нарушать его покой, но услышан он не был. Петербуржец лишь в грубой форме заявил ему, что слушать его не будет. А затем подкрепил свои слова ударом глушителя по голове.

Развязалась драка, в ходе которой использовались все подручные средства. Выбрасыватель мусора стащил с противника куртку, за что получил в глаза газовым баллончиком, но все же смог убежать. Он забрался в кабину грузовика, но не успел закрыться, так как оппонент схватил его за ногу. За это заявитель получил удар отверткой.

Оставшийся без куртки мужчина не выдержал и вызвал полицию. Когда сотрудники приехали, петербуржцу все-таки пришлось выйти из грузовика и отдать украденную вещь. Однако перед этим он сломал телефон и разорвал наушники, лежащие в кармане. Теперь правоохранители разбираются с произошедшим.

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