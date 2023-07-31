Фаллоимитаторы и намордники: в доме челябинца, удерживавшего 14 лет в плену женщину, провели обыск

В доме жителя Челябинской области, на протяжении 14-ти лет удерживавшего женщину в плену, провели обыск. В ходе него были обнаружены различные предметы сексуального характера. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Как стало известно источнику, подозреваемый хранил в своем жилище фаллоимитаторы и диски с порнографическим содержанием. Кроме того, у него была оборудована комната с различными приспособлениями для удержания человека, в том числе намордниками. Именно там и находилась жертва.

По предварительной информации, все найденные предметы мужчина использовал, чтобы насиловать женщину. При этом, когда он уходил из дома, он привязывал россиянку к столешнице, чтобы та никуда не смогла убежать.

Напомним, что женщина стала пленницей в 2009 году. Она познакомилась со своим похитителем на автовокзале, после чего отправилась к нему домой. Выбраться из заточения ей удалось благодаря оплошности челябинца. В один из дней он не закрыл дверь, благодаря чему его жертва смогла связаться с сестрой и сообщить о преступлении в полицию.

На данный момент злоумышленник уже задержан. Он находится в психиатрической больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Ранее стало известно, что сбежавшая от похитителя женщина была не единственной его жертвой.