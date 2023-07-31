Расчленил тело: стало известно о других жертвах похитителя девушки из Челябинска

Девушка, которая провела 14 лет в плену у челябинского насильника, рассказала следователям, что были и другие жертвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам жительницы, однажды преступник познакомил ее с другой девушкой. Он назвал ее своей «женой». Но та втайне сообщила ей, что это неправда. В один из дней у злоумышленника произошел конфликт с так называемой «женой», так как та пыталась позвать на помощь. В итоге мужчина несколько раз ударил ее ножом, потом расчленил тело и закопал останки на участке.

Далее бывшая пленница поведала о своем времени в заточении. Она утверждает, что похититель почти всегда держал ее в комнате. Также он бил ее по голове. От этого жертва забыла контактные данные своих родных.

«Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем», – подчеркивается в сообщении.

Из комнаты потерпевшая выходила только для того, чтобы убраться дома. Она помогала его маме, ухаживала за ней, убиралась и готовила. Соседи ничего не знали, так как вокруг дома забор, а сам владелец почти не выходил никуда.

Девушка сообщила, что боялась побега, так как преступник всегда ходил за ней с ножом.

Но в какой-то момент злоумышленник ушел в запой и стал угрожать убийством даже своей матери. В результате женщина вызвала сыну психиатрическую помощь, а жертве посоветовала бежать, пока есть шанс. На данный момент потерпевшая дает показания против своего похитителя.

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