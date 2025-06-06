Ездила с гуманитарными миссиями в ДНР: бывший муж зарезал известную волонтерку в Бурятии

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства Марии Лубсановой в Бурятии — известной в регионе волонтерки. К ее гибели может быть причастен бывший муж, передает Telegram-канал Babr Mash.

Лубсанова занималась поисками пропавших людей. Также она являлась членом общественного совета при ОМВД и работала в районной газете. Мария помогала согражданам и в новых регионах РФ. Так, она ездила с гуманитарными миссиями в Донецкую Народную Республику.

Труп волонтерки обнаружили неподалеку от села Ключи. В день происшествия к Лубсановой приехал экс-супруг. Он увез женщину в лес, чтобы поговорить, а потом, предположительно, достал нож и зарезал. На том же месте правоохранители нашли бездыханное тело мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ялте мужчина зарезал маму и бабушку. Женщина запрещали ему пить.