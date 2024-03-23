Евгения Рюмина сообщила, что ее имя ошибочно попало в список погибших от теракта в «Крокусе»

Дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой Евгению ошибочно внесли в список погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что Евгения Рюмина попала в список погибших. Однако через некоторое время 38-летняя дочь космонавтов вышла на связь с журналистами и раскрыла правду.

Она передала, что в концертном зале из ее сумки выпали документы. Из-за этого и произошла ошибка. Однако сейчас дочь космонавтов не может дозвониться до горячей линии, чтобы официально опровергнуть эту информацию.

Рюмина действительно собиралась пойти на выступление «Пикника» вместе с супругом. Только вот в момент начала теракта они с мужем стояли в очереди на концерт. Паре удалось сбежать.

Напомним, теракт произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Перед началом выступления рок-группы в здание ворвались вооруженные преступники.

23 марта люди начали приходить в гематологические центры, чтобы сдать кровь для жертв трагедии. В числе неравнодушных оказался рэпер T-Killah. Музыкант вышел на связь с поклонниками прямо из медучреждения.