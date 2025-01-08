«Этот нелюдь же признался во всем»: близкие убитой на Маврикии россиянки недовольны затянувшимся расследованием

Россиянка Залия Шамигулова была жестока убита на Маврикии в августе прошлого года. Мужчину, подозреваемый в совершении преступления, задержали, однако расследование продолжается до сих пор. Близкие девушки считают, что это может происходить намеренно, передает StarHit.

В беседе с журналистами тетя россиянки заявила, что, несмотря на случившееся, родственники убийцы празднуют жизнь и веселятся. У них ничего не изменилось, как и ничего не изменилось у подозреваемого.

«Мы поражены тем, что все так затянулось. Этот нелюдь же признался во всем, что там еще можно расследовать? А еще, мы видим в соцсетях, как живут его родственники. Они ведут праздную жизнь и веселятся, а мы страдаем», — выразила свое недоумение женщина.

Тетя Залии не утверждает, что следствие намеренно затягивается, но допускает такой вариант развития событий. Вероятно, местные правоохранители ждут, когда все забудется.

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