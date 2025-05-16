«Это все неправда»: семья погибшей на заборе пермячки рассказала о знаках от нее после смерти

Семья погибшей на заборе 18-летней пермячки рассказала о знаках от нее после смерти. Они поделились в беседе с aif.ru, что девушка приходит во сне и передает послания.

Напомним, что похороны Надежды прошли 15 мая в ее родном селе Мокино. Сотни человек пришли проститься с жительницей, смерть которой до сих пор вызывает вопросы у ее близких. Некоторые считают, что ее могли убить, но следствие рассматривает версию о несчастном случае как основную.

Тетя возлюбленного девушки сообщила, что она явилась во сне соседу накануне похорон. Мужчина говорил, что никогда не видел Надежду во сне, а тут она приснилась и попросила передать послание отцу и брату.

«Она сказала: "передай папе и брату, чтобы они не верили. Это все неправда"», – поделилась собеседница.

По ее словам, погибшая пришла во сне и к своему молодому человеку. Тогда она встретила его с армии.

«Во сне они вместе с ней приехали ко мне в гости после того, как он вернулся из армии», – передала женщина.

Напомним, что тело Надежды было найдено 11 мая на кольях металлического забора возле местного бара. Сначала в СМИ фигурировала информация о том, что девушку пытались увезти и изнасиловать, а после появились новые подробности случившегося.

Ранее мы писали о том, что хозяин бара в Перми сообщил: погибшая на заборе 18-летняя девушка могла упасть с крыши.