«Это все может рухнуть»: в Раменском отказываются расселять жильцов аварийного дома

В подмосковном Раменском отказываются расселять жильцов аварийного дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Десятки жильцов многоквартирного дома в Раменском уже больше 30 лет слушают обещания чиновников о расселении их из аварийного здания. По словам людей, они не раз жаловались в различные инстанции, но везде получали лишь отписки.

«В какой-то момент это все может рухнуть. Наверное, этого и ждут, чтобы нас засыпало. Глядишь и квартиры никому не придется давать», — рассказала одна из жительниц.

Впрочем, чиновники пообещали, что строительство нового жилья для расселения вот-вот начнется. Причем будет оно на месте лесного массива, который, по рассказам местных жителей, облюбовали алкоголики и бомжи.

«Мы уже бежим за разрешением на строительство. Если ждать нового жилья, то переселение начнется через полтора года», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Коханый.

Ранее мы писали о том, что губернатор Воробьев пообещал спасти котов из поврежденного дома в Раменском.