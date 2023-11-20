«Это удивляет»: известны результаты анализа крови школьника, который убил подругу, ее мать и собаку

Стали известны результаты экспертизы по делу об убийстве подруги, ее матери и собаки подростком в Екатеринбурге. Оказалось, что он был трезв и не под действием наркотиков.

Подробности сообщает сайт E1.RU.

Источник в силовых структурах рассказал изданию: «В крови… не нашли наркотиков. Он не был пьян. И, если честно, это удивляет и пугает».

По словам собеседника, 16-летний мальчик показал «запредельную жестокость», на которую способен не каждый взрослый убийца-рецидивист. Он указал: подросток наносил удары, целясь по жизненно важным органам.

Мальчик объяснил убийство 14-летней подруги ревностью. 61-летняя мать девочки была убита с целью скрыть следы первого преступления и с корыстными мотивами. Напомним, что у женщины похитили 20 тыс. рублей. С псом он расправился, потому что раздражал лай.

Ранее появились результаты экспертизы убитой в Каменске-Уральске 16-летней девочки. Она показала наличие кофеина – в день смерти девочка выпила три банки энергетика.